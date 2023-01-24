"الجهاد" تنظم وقفة للمطالبة بجثمان الشهيد معالي في رام الله

نظًمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في الضفة الغربية، والقوى الوطنية والإسلامية، مساء أمس الاثنين، وقفة جماهيرية غاضبة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد المجاهد طارق معالي، في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله المحتلة.

وكان انطلق حشد غفير من جماهير شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى من أمام المجلس القروي في بلدة كفر نعمة، في مسيرة شعبية غاضبة، رفع خلالها المشاركون صور الشهيد طارق معالي وبعض الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.

وخلال الوقفة، ردد المشاركون الهتافات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء الذين يمثلون كرامة شعبنا وقضيتنا، مؤكدين على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية الوطنية والأخلاقية، لاسترداد جثامين الشهداء ودفنهم وتكريمهم بما يليق بتضحياتهم.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد المجاهد طارق عودة معالي (٤٣ عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، والذي ارتقى شهيداً برصاص مستوطن حاقد أطلق النار عليه، يوم السبت الماضي قرب قرية كفر نعمة بمحافظة رام الله.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز نحو 370 جثماناً لشهداء فلسطينيين وعرب، استشهدوا في فترات متباعدة، وفي ظروف مختلفة، من بينهم 11 جثماناً لأسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال، كان آخرهم الأسير ناصر أبو حميد.