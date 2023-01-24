متطرفون يقتحمون الأقصى وعناصر من شرطة الاحتلال تقتحم المسجد القبلي

يواصل عشرات المستوطنين انتهاكهم لباحات المسجد الأقصى خلال تأديتهم لشعائر تلمودية أثناء اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء 24/1/2023.

مصادر محلية في القدس أكدت، أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى ، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وقاموا بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة ، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وبينت المصادر أن عددا من عناصر شرطة الاحتـلال اقتحموا المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

ويشار إلى أن المتطرفين يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى بشكل يومي ، وينفذون جوالات استفزازية .

