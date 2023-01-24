هدم قرية العراقيب للمرة الـ212

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء 24/1/2023، قرية العراقيب في منطقة النقب، للمرة الـ212 على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن الأهالي في العراقيب يعيدون نصب خيامهم من جديد في كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في الشتاء والحر الشديد في الصيف، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتواصل سلطات الاحتلال هدم القرية منذ عام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

وهدمت السلطات مساكن العراقيب للمرة 211، يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.