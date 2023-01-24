مسؤول أمني صهيوني رفيع يزور أبو ظبي سراً

كشفت وسائل إعلام عبرية، أنه أجرى رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة سرية إلى أبو ظبي اجتمع خلالها مع مسؤولين إماراتيين.

وقالت مصادر صهيونية مطلعة لموقع واللا العبري، أمس الاثنين :" إن ديرمر بحث مع المسؤولين في أبو ظبي، تفاصيل الزيارة المحتملة لنتنياهو إلى الإمارات".

وأضافت المصادر: "أن اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير للأقصى، مطلع الشهر، والذي أدانته الإمارات، خلق حالة من التوتر على الصعيد الإقليمي، جعلت من الصعب تنسيق موعد جديد بين "تل أبيب" وأبو ظبي، بشأن زيارة نتنياهو المحتملة.

ولفتت المصادر، إلى أن زيارة ديرمر لأبو ظبي هي الأولى لوزير "إسرائيلي" إلى الإمارات، منذ تشكيل الحكومة الجديدة في الدولة العبرية.

ويُشار إلى أنه يعتبر ديرمر الوزير الأقرب لنتنياهو، وهو مسؤول نيابة عنه، عن العلاقات مع الولايات المتحدة، والصراع ضد إيران، والاتصالات مع السعودية، وجهود توسيع "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع العالم العربي، وهي "المواضيع الاستراتيجية الأكثر إلحاحا" في السياسة الخارجية "الإسرائيلية".

ووقع كيان الاحتلال في الـ 14 من أيلول/سبتمبر 2020، اتفاقية تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عُرفت باسم "اتفاقات أبراهام" وانضمت إليها لاحقاً المغرب والسودان.

جدير ذكره أن الإمارات قد أدانت بشدة اقتحام المتطرف الفاشي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى، مجددة "موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وعلى احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم.