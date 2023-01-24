حقيقة توقيع مودريتش مع النصر السعودي، انفجرت قنبلة كروية في الميركاتو الشتوي تفيد بتوقيع نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي النصر السعودي، ليجاور بذلك زميله الأسبق في ريال مدريد لاعب نادي #النصر 🔥

كريستيانـو رونـالـدو 👑 pic.twitter.com/1QqC9ajzxw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 23, 2023 " target="_blank">كريستيانو رونالدو الذي وقّع لنادي النصر السعودي قبل نحو شهر في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فما حقيقة توقيع لوكا مودريتش مع نادي النصر السعودي؟ حيث سنجيب عن تفاصيل هذا الخبر خلال هذا التقرير.

هل تعاقد النصر مع لوكا مودريتش

هل تعاقد النصر مع" target="_blank"> لوكا مودريتش، أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية، المقربة من أسوار نادي ريال مدريد عن محادثات جرت بين إدارة نادي النصر السعودي والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، إذ انتهت المفاوضات وفق الصحيفة الرياضية إلى توقيع قائد المنتخب الكرواتي مع النصر السعودي في صفقة انتقال حر تبدأ من الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي ريال مدريد، وسينشر فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حقيقة تعاقد لوكا مودريتش مع النصر السعودي.

اهداف بخارج القدم ؟

ماركة لوكا مودريتش pic.twitter.com/h5AAj3uyaM — Ziyad (@izezo31) September 7, 2022

حقيقة تعاقد لوكا مودريتش مع النصر السعودي

حقيقة تعاقد " target="_blank">لوكا مودريتش مع النصر السعودي، التقارير الصحفية الصادر عن الصحف الرياضية تبرز في عناوينها لهذا اليوم، عن صفقة النصر السعودي مع لوكا مودريتش، لكن الصحف لم تكشف عن موعد انضمام ثالث ترتيب كأس العالم 2022 مع النصر السعودي بشكل رسمي، لكن التقارير أكدت عن توقيع مودريتش مع النصر السعودي رسمياً، لذا من المتوقع أن يغادر مودريتش غرفة ملابس ريال مدريد خلال شهر يونيو الجاري 2023.

تفاصيل عقد مودريتش مع النصر السعودي

تفاصيل عقد مودريتش مع النصر السعودي، صحيفة آس الرياضية الإسبانية أكدت في مقالها أن وصيف كأس العالم نسخة 2018، سيغادر أسوار البيرنابيو عد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، ولن يكون هناك تجديداً لعقد جديد وفق ما صرحت، به الصحيفة، لكن قائد منتخب كرواتيا يحق له التفاوض مع أي ناد بدءًا من شهر يناير الجاري، وفق قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث إنه حتى نهاية تحرير هذه المقالة، لم تصدر أي تفاصيل حول عقد مودريتش مع النصر السعودي.

بكرا الامير لوكا مودريتش يلعب في اليورو



لابد التذكير بأحد اعظم اهداف اليورو في التاريخ صاروخية من لوكا 🚀❤️



pic.twitter.com/AWHkgMSbTL — محمود ⑭ ㉟ (@MH_1902) June 12, 2021

من هو لوكا مودريتش ويكيبيديا

من هو لوكا مودريتش ويكيبيديا، نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش لعب مع الملكي هذا الموسم 23 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين، حيث اعتبره الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعظم لاعب كرة قدم كرواتي على مر التاريخ، مع الإشارة إلى أن مودريتش حصد الكرة الذهبية وهو جائزة أفضل لاعب في العالم في سبتمبر 2018، متفوقا على منافسيه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.