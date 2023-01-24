‏غالانت يلتقي برؤساء مستوطنات الضفة الغربية.. وهذه أبرز القضايا التي نوقشت..!

‏كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن وزير حرب الاحتلال الصهيوني الجديد يوآف جالانت التقى برؤساء المستوطنات في الضفة المحتلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن رؤساء المستوطنات بالضفة المحتلة ركزوا حديثهم على 3 قضايا رئيسية: انعقاد ما يسمى بـ" المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية" للمصادقة على البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، ومحاربة ومنع الفلسطينيين من استغلال أراضيهم فيما يسمى المنطقة C ، وملء الشاغر من أقسام الإدارة المدنية التي تقدم خدمات للمستوطنين.

وبدوره، تساءل غالانت قائلاً:" ما هو أهم موضوع يشغلكم، فقال الجميع بالإجماع: "نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى المكاتب الحكومية- للوزير سموترتش"".

وفي الإطار، التقى الوزيران في حكومة الاحتلال وزير الحرب جالانت ، ووزير المالية سموتريتش والجيش، اليوم في مكتب نتنياهو كاجتماع وساطة بعد نزاع الجمعة الماضي حول إخلاء البؤرة الاستيطانية في شمال الضفة الغربية.

ويُشار إلى أن النزاع الناتج عن مطالبة سموترتش بصلاحيات يريدها من الجيش، لا يرغب جالانت بالتخلي عنها.

جدير ذكره أنه حصل خلاف مؤخراً حول إزالة أحد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ما بين وزير حرب الاحتلال يوآف جالانت ووزير المالية بتسأليل سموتريتش، حيث انتهى الخلاف بقرار إزالة هذه البؤرة.