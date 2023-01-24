كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال في محيط «دوار الاتصالات» بصليات كثيفة من الرصاص

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:24 ص
24 يناير 2023
صورة ارشيفية لمقاتلين من كتيبة نابلس.jpg
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أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، فجر اليوم الثلاثاء، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في محيط دوار الاتصالات بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بيان مقتضب وصل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية":"بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا س 02:35 ص من استهداف قوات الاحتلال في محيط «دوار الاتصالات» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وكانت قد استهدفت كتيبة نابلس أمس الاثنين عدة نقاط في مدينة نابلس المحتلة ومنها: نقطة جبل جرزيم العسكرية، وقوة لمشاة جيش العدو في ذات المنطقة، ومنطقة رفيديا بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

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