كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال في محيط «دوار الاتصالات» بصليات كثيفة من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، فجر اليوم الثلاثاء، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوات الاحتلال في محيط دوار الاتصالات بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس في بيان مقتضب وصل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية":"بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا س 02:35 ص من استهداف قوات الاحتلال في محيط «دوار الاتصالات» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وكانت قد استهدفت كتيبة نابلس أمس الاثنين عدة نقاط في مدينة نابلس المحتلة ومنها: نقطة جبل جرزيم العسكرية، وقوة لمشاة جيش العدو في ذات المنطقة، ومنطقة رفيديا بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.