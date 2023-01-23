سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات صباح اليوم، و خصوصاً أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من الموضوعات التي يكثر البحث عنها في محركات البحث، و مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

سعر الدولار في سوريا

شهد سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ارتفاعا ملحوظا في السوق السوداء، وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق، 6625 ليرة للشراء، مقابل 6685 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في سوريا

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، نحو 6625 ليرة للشراء، مقابل 6685 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.