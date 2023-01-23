سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

سعر صرف الدولار في مصر في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، يبحث الكثير من المصريين بشكل يومي عن أسعار صرف الدولار في بنوك مصر و السوق الموازية السوداء، و لذلك يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، كما هو الحال في هذه المقالة التي نرصد فيها سعر صرف الدولار في مصر في مختلف البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24-1-2023.

سعر الدولار اليوم في مصر

شهد سعر الدولار في مصر ارتفاعاً مقابل الجنيه المصري بقيمة 3 قروش في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 29.77 جنيه للشراء، و 29.87 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري وبنك مصر 29.72 جنيها للشراء، و 29.82 جنيه للبيع

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

و بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 29.77 جنيه للشراء، و 29.87 جنيه للبيع.

و جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 29.72 جنيها للشراء، و 29.82 جنيه للبيع

أما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، فسجل 29.79 للشراء، و 29.89 جنيه للبيع.

و جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 29.82 جنيه للشراء، و 29.92 جنيه للبيع

و بلغ الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي سجل 29.85 جنيه للشراء، و 29.89 جنيه للبيع.