تفعيل رابط فحص 100دولار عن شهر يناير 2023

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية عن شهر يناير 2023، فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مساء اليوم الإثنين، رابط فحص المنحة القطرية 100دولار عن شهر يناير 2023.

وتصرف المنحة القطرية لقرابة 100ألف عائلة غزية، بواقع 100دولار تصرف بقيمة 310 شيكل من المعارض والمحال التجارية المنتشرة في قطاع غزة.

وكانت شركة "باي بال" للتقسيط، أعلنت مساء اليوم الإثنين 23/1/2023م، موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير2023م.

وقالت الشركة عبر صفحتها:" نقلا عن الزميل فوزي فريد العقاد، الناطق باسم معارض باي بال : ستبدأ معارض باي بال في صرف المنحة القطرية بدءا من يوم غد الثلاثاء ولدورة مدتها ١٢ شهر

وأضافت الشركة :" الاخوة مستفيدي المنحة ستصلهم الرسائل الخاصة بالصرف خلال ال ٢٤ ساعة القادمة، ويمكنكم استلام المنحة القطرية فوراً حين وصول الرسالة ( الكود ) لكم من أقرب فرع من فروعنا في قطاع غزة ".

وصباح اليوم الإثنين، أعلنت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن سبب تاخير صرف المنحة القطرية لشهر يناير1-2023، يعود لنشوب خلاف بين المعارض والمحال التجارية وبنك فلسطين حول العملة المتفق عليها بشأن المنحة القطرية.

وبينت المصادر أن الأزمة بين بنك فلسطين ومراكز التوزيع في طريقها للحل بعد الخلاف القائم منذ عدة أيام وخاصة بعد طلب الشركات ب2 شيقل مقابل كل 100 دولار وليس شيقل واحد كما اشترط بنك فلسطين.

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