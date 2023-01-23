موعد منخفض جوي قادم على فلسطين، بعد حالة الجفاف من المنخفضات الجوية على فلسطين، وحالة شتاء بلا مطر التي عاشها طقس فلسطين، وتحديثات دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية الدائمة خلال الفترة الماضية عن عدم وجود منخفض جوي قريب وافتقار شهر 1 وعز المربعانية من المنخفضات ، وتشهد المنطقة أحد أسوء مربعانيات فصل الشتاء، مع عدم تأثرها إلا بمنخفض جوي واحد خلال نهاية الشهر الماضي، وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها، بحيث أصبحت الأجواء أقرب إلى الربيعية خلال الأيام الماضية، بحسب دائرة الارصاد الجوية.

منخفض جوي قادم على فلسطين

وبحسب الراصد الجوي ليث العلامي، أن الموسم المطري هذا عام على طقس فلسطين ، هو الأسوأ منذ 7 أو 8 أعوام، يعود ذلك إلى تمركز مرتفع جوي طويل الأمد في كافة طبقات الجو على مناطق شرق المتوسط، بما فيها بلاد الشام وفلسطين، ما أدى إلى عدم وصول أي منخفضات جوية على فلسطين والمنطقة.

وقال:" إن استمرار هذا المرتفع الجوي حتى نهاية الأسبوع الجاري، واستمرار الأجواء المستقرة والمشمسة، ولا تغيّر يُذكر على درجات الحرارة خلال هذه الفترة".

منخفض جوي فلسطين

واليوم الاثنين 2023/01/23، قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية: إن الجو سيكون صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.





موعد المنخفض الجوي القادم

وحول موعد منخفض جوي قادم على فلسطين، بين الراصد الجوي داود طروة، أن المؤشرات تظهر وصول فلسطين منخفض جوي بعد منتصف الاسبوع القادم.

وقال :" المنخفض الجوي من المتوقع أن يبدء تاثيره يوم الثلاثاء المقبل من الاسبوع القادم، حيث ستشهد الحالة الجوية انخفاض على درجات الحرارة وتساقط ملموس للامطار في ساعات نهار يوم الثلاثاء وكذلك الاربعاء.

ولفت الراصد الجوي إلى أن المنخفض الجوي القادم على فلسطين لن يكون الوحيد، فوفقاً للمؤشرات فأن المنخفض الجوي القادم سيكون بداية للعديد من المنخفضات الجوية مع بداية شهر فبراير 2023م.