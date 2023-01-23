ليفربول يقرر الاستغناء عن محمد صلاح

قالت وسائل إعلام إيطالية، مساء اليوم الإثنين 23/1/2023م، أن نادي ليفربول الانجليزي بات يفكر في الاستغناء عن نجمه المصري محمد صلاح.

ووفقاً لصحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فأن ليفربول بات منفتحا لبيع النجم المصري محمد صلاح مقابل 70 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم.

وأوضحت أن هناك حالة قلق لدى يورجن كلوب من تراجع مستواه، وباريس سان جيرمان حريص على ضم اللاعب.

وبالتزامن من ذلك، نشرت صحيفة “أثليتيك” الإنجليزية، إحصائية كارثية للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول.

وقالت الصحيفة، قبل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يقل المعدل التهديفي لمحمد صلاح في آنفيلد من 0.5 هدف في 90 دقيقة منذ انضمامه إلى ليفربول.

لكن هذا الموسم، يبلغ معدل صلاح الآن 0.2 هدف فقط لكل 90 دقيقة، وهو ما يدل على الانخفاض الكبير في لمعدل التهديفي للاعب المصري.

وسجل محمد صلاح 7 أهداف وصنع 4 آخرين في 19 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول، الصيف المنقضي، حتى عام 2025.