"باي بال" تعلن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار

أعلنت شركة "باي بال" للتقسيط، مساء اليوم الإثنين 23/1/2023م، موعد صرف المنحة القطرية لشهر يناير2023م.

وقالت الشركة عبر صفحتها:" نقلا عن الزميل فوزي فريد العقاد، الناطق باسم معارض باي بال : ستبدأ معارض باي بال في صرف المنحة القطرية بدءا من يوم غد الثلاثاء ولدورة مدتها ١٢ شهر

وأضافت الشركة :" الاخوة مستفيدي المنحة ستصلهم الرسائل الخاصة بالصرف خلال ال ٢٤ ساعة القادمة، ويمكنكم استلام المنحة القطرية فوراً حين وصول الرسالة ( الكود ) لكم من أقرب فرع من فروعنا في قطاع غزة ".

موعد صرف المنحة القطرية

نقلا عن الزميل فوزي فريد العقاد ، الناطق باسم معارض باي بال : ستبدأ معارض باي بال في صرف المنحة القطرية بدئاً من الغد …... Posted by ‎مؤسسة باي بال للتقسيط المريح والصرافة والعملات الإلكترونية‎ on Sunday, January 22, 2023

وصباح اليوم الإثنين، أعلنت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن سبب تاخير صرف المنحة القطرية لشهر يناير1-2023، يعود لنشوب خلاف بين المعارض والمحال التجارية وبنك فلسطين حول العملة المتفق عليها بشأن المنحة القطرية.

وبينت المصادر أن الأزمة بين بنك فلسطين ومراكز التوزيع في طريقها للحل بعد الخلاف القائم منذ عدة أيام وخاصة بعد طلب الشركات ب2 شيقل مقابل كل 100 دولار وليس شيقل واحد كما اشترط بنك فلسطين.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

وبشأن وجود أسماء جديدة في المنحة القطرية، لفتت المصادر إلى وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، رفعت العديد من الكشوفات خلال الفترة الماضية حصلت عليها الوزارة من المؤسسات والجمعيات الخيرية المنتشرة في القطاع، وقامت بارسالها للجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة الجهة الممولة للمنحة القطرية في غزة على مدار 3 أعوام.

يذكر أن المنحة القطرية تصرف لـ100 دولار لـقرابة 100 ألفاً أسرة شهرياً منذ أكثر من 3 سنوات للعائلات المتعففة ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وباتت المنحة القطرية عامل مساند ومساعد لهذه الأسر التي تعيش أوضاع اقتصادي صعبة، وتأمل المئات من العائلات الغزية من الاستفادة من المنحة القطرية خلال العام الجاري 2023.

ولدخول لرابط فحص المنحة القطرية عن شهر 1 يناير 2023 اضغط هنـــــــــا