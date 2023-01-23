وزراء الاتصالات العرب يعتمدون مدينة القدس "العاصمة الرقمية للعام 2023"

اعتمد مجلس وزراء الاتصالات العرب مدينة القدس كـ "العاصمة الرقمية 2023".

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية اسحاق سدر ، الذي حضر الاجتماع: "إن السلطة الفلسطينية تولي أهمية كبيرة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتسعى لتطويره في ظل التحديات".

وأكد أن فلسطين ملتزمة بالحضور على الساحة العربية مع الدول الشقيقة ، مقدراً الجهود العربية لوضع القضية الفلسطينية ، وخاصة قضية القدس على رأس اولوياتها.

ودعا سدر للتنسيق ودعا إلى تفعيل التنسيق لحل إشكاليات التداخل في الترددات الإذاعية من قبل الإذاعات الاسرائيلية، والسماح بإدخال أجهزة خدمة راديو وأجهزة إرسال الخدمة الإذاعية، ودعم مشغلي الهاتف الخلوي والأرضي في مناطق "ج" والمناطق النائية والمهمشة.

كما دعا سدر إلى مراجعة اسم المنطقة الزمنية ليصبح "القدس الشرقية" ، مؤكداً على التعاون العربي في إنتاج وإثراء المحتوى الرقمي العربي ، ونشر ثقافة الأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت.

وقال "بالنظر إلى سياسة الاحتلال القمعية ، نحتاج إلى تعاون الدول العربية لدعم صمود القدس وشعبه".

جدير بالذكر أن الاجتماع الدوري الحادي والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصال والإعلام العرب عُقد في القاهرة أمس، و استضافته الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية.