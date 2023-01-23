عبد اللهيان: إيران لن تتردد في الدفاع عن سيادتها و وحدة أراضيها

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين بأن بلاده لن تتردد في الدفاع عن سيادتها و مصالحها و وحدة أراضيها.

جاءت تصريحات اللهيان رداً على إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على ما يسمى بـ "قائمة الإرهاب".

و أضاف وزير الخارجية: "بعد المحادثات مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، و مشاورات السفراء الإيرانيين مع مسؤولين في أوروبا و الأمم المتحدة، حيث تم توجيه تحذير حاسم للاتحاد الأوروبي، بإن ايران ستتخذ موقفاً صارماً و مؤثراً لو اتخذ أي اجراء على حساب هذه المؤسسة السيادية للجمهورية الإسلامية، و التي لها دوراً بارزاً في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية".