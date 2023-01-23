الاحتلال ينقل الأسير نائل البرغوثي من سجن ايشل الى نفحة

أكد نادي الأسير الفلسطيني بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير نائل البرغوثي و ابن شقيقه عاصم البرغوثي مساء اليوم الاثنين من سجن ايشل الى سجن نفحة.

و أوضح نادي الأسير بأن الأسير نائل البرغوثي دخل عامه الـ 43 في سجون الاحتلال، حيث أمضى منها 34 عاماً متواصلاً، و تم اطلاق سراحه عام 2011 في إطار "صفقة شاليط" الا أن الاحتلال أعاد اعتقاله عام 2014، و هو محكوم بالمؤبد و 18 عاماً.

أما الأسير عاصم البرغوثي، فهو معتقل منذ 2009، و يقضي حكماً بالسجن المؤبد 4 مرات، و هو أسير سابق أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.