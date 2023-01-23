هل قرر ميسي ترك باريس بعد فوزه بكأس العالم؟

مع اقتراب انتهاء عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بات مستقبل ميسي مع باريس مجهولا على صعيد تجديد عقده أو رحيله عن القلعة الفرنسية.

لكن خبير سوق الانتقالات في أوروبا الإسباني جيرارد روميرو، كان له رأي أخر، فقد فجر مفاجأة كبرى بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وغرد جيرارد روميرو عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً:" ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان".

وعلل الإسباني روميرو، حديثه عن ميسي، بأن فوز ميسي بكأس العالم قطر 2022، جعلته يغير تفكيره بشأن مستقبله والبقاء في باريس سان جيرمان.

وفاز ميسي منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر2022، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4-2).

يشار إلى أن ميسي انضم لباريس سان جيرمان، في صيف 2021، قادما من برشلونة، في صفقة انتقال حر.