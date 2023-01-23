من هي رانيا شعلان وسبب وفاتها، رغم مرور 24 ساعة على خبر وفاة الفنانة المصرية رانيا شعلان، إلا أن اسمها ما يزال يتردد في كافة أوساط وجوانب مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشكل عام والمصرية بشكل خاص، وجل من يتم نشره بشأن وفاة الفنانة رانيا شعلان، يطرح سبب وفاة الفنانة رانيا شعلان ومن هي الفنانة رانيا شعلان، وهو ما سنوضح ونبرزه لكم في هذه المقالة التي سنوضح فيها لكم متابعين الكرام السبب الحقيقي لوفاة وفاة الفنانة رانيا شعلان وسيرتها الذاتية.

سبب وفاة الفنانة رانيا شعلان

وجاء إعلان خبر وفاة الفنانة رانيا شعلان، من خلال حساب الفنان حمزة العلى، الذي نشر في حسابه عبر موقع "فيس بوك" :"صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات و رحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله".

ما سبب وفاة المطربة رانيا شعلان

وضمن مقالنا الذي خصصناه للحديث سبب وفاة الفنانة رانيا شعلان، وبعد رصد ومتابعة من قبل فريق العمل وجدنا بعضاَ من السيرة الذاتية للفنانة رانيا شعلان، وهو ما سنوضح لكم من خلال النقاط التالي:

رانيا شعلان من مواليد عام 1970

تعتبر من أبرز الأصوات الأنثوية في ساحة الموسيقى البديلة

تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم نحت ميداني عام 1997

بدأت رحلتها الفنية منذ حوالي 20 عامًا، منذ عمر 14 عاماً





من هي الفنانة رانيا شعلان

وحول سبب وفاة الفنانة رانيا شعلان، وبعد رصد ومتابعة من فريق العمل ووفقاً للعديد من المواقع الإخبارية والمنصات الإخبارية القريبة من عائلة الفنانة رانيا شعلان، فقد حصل فريق العمل على السبب الأساسي والرئيسي والحقيقي وفاة الفنانة رانيا شعلان، هو إصابتها بمرض "السرطان"، وتوفيت اليوم بعد صراع مع المرض اللعين.

سبب وفاة الفنانة رانيا شعلان

وبعد معرفة سبب وفاة الفنانة رانيا شعلان وهو معاناتها مع مرض السرطان، سنوضح لكم المزيد عن السيرة الذاتية للفنانة رانيا شعلان، كون هناك عمليات بحث رصدها فريق العمل عن السبب الحقيقي والسيرة الذاتية ومن هي سبب وفاة الفنانة رانيا شعلان من خلال الرابط التالي هنــــــــــا.