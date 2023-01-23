أمريكا: مصادرة نحو 600 مليون دولار من مؤسس العملات المشفرة

أفادت وسائل اعلامية، بأن السلطات الأمريكية صادرت، اليوم الاثنين، نحو 600 مليون دولار من حسابات الرئيس السابق لمنصة FTX ، سام بانكمان فرايد، المتهم بالاحتيال.

وحسب ما نقلته قناة ABC عن وثائق محكمة أمريكية، فقد قدم الادعاء في الولايات المتحدة قائمة بأصول سام بانكمان فرايد المعرضة للمصادرة، بما في ذلك الأموال النقدية في الحسابات وأسهم في Robinhood بقيمة 55 مليون دولار.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مؤسس العملات المشفرة، في أكتوبر 2023 الذي ينفي التهم الموجهة إليه، وأطلق سراحه بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، حيث يتهم المدعي العام في نيويورك رجل الأعمال باختلاس أموال منصة FTX للعملات الرقمية.