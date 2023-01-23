ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أسابيع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:04 م
23 يناير 2023
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أفادت مصادر اقتصادية، اليوم الاثنين، بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكرت أن عقود "برنت" الآجلة تخطت مستوى 88 دولارا للبرميل، مشيرة إلى ذلك يحدث للمرة الأولى منذ 5 ديسمبر 2022.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 88.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.49% إلى 82.04 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.

الجدير بالذكر أن ارتفاع اسعار النفط يأتي وسط تفاؤل حول الطلب العالمي على الخام، مع إعادة تشغيل اقتصاد الصين.

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