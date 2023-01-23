ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أسابيع

أفادت مصادر اقتصادية، اليوم الاثنين، بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكرت أن عقود "برنت" الآجلة تخطت مستوى 88 دولارا للبرميل، مشيرة إلى ذلك يحدث للمرة الأولى منذ 5 ديسمبر 2022.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 88.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.49% إلى 82.04 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.

الجدير بالذكر أن ارتفاع اسعار النفط يأتي وسط تفاؤل حول الطلب العالمي على الخام، مع إعادة تشغيل اقتصاد الصين.