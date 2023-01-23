الاحتلال يحكم على 3 فلسطينيين بالسجن وغرامات مالية

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، بأن محكمة الاحتلال حكمت بالسجن الفعلي على فلسطينيين، وفرض عليهم غرامات مالية.

وذكرت المكتب في بيان صحفي مقتضل، أن الاحتلال حكم على الأسير يزن سامر منصور من نابلس بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات، اضافة إلى غرامية مالية بقيمة 20 ألف شيقل.

كما حكمت محكمة الاحتلال على الأسير عبد الناصر حبالي من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة شهرين وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وقال مكتب اعلام الأسرى، إن الاحتلال حكم أيضا على الأسير عمر أحمد قنداح من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.