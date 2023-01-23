ما هو فضل شهر رجب 2023 - 1444

ما هو فضل شهر رجب 2023 ، أكثر من عشرة آلاف عملية بحث على جوجل الشهير تم رصدها منذ ساعات صباح هذا اليوم ، وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الإخباري في وضع المعلومات عن فضل شهر رجب 2023 وفيه يحرص معظم المسلمين على صيامه مع زيادة في الطاعات والعبادات والعمل الصالح والتسبيح وقراءات القرآن الكريم كما وتكثر فيه الأدعية بين الناس للأحياء والأموات والأخوة والأصحاب ، ويمكن لجميع الزائرين في المواصلة بالمتابعة للوصول لأخر سطر من اجل التعرف على الفضائل وهي التالي :

دعاء أول شهر رجب 2023 – 1444

وبعد أن قرأتم المقدمة يمكنكم الاطلاع الان على دعاء أول شهر رجب 2023 : يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب ".

ثانيا: وفي الدعاء الثاني الذي يمكن لكم ترتيله في شهر رجب وهو : "اللهم زدنا في شهر رجب نوراً في القلب وضياء ًفي الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين ".

ما هو فضل شهر رجب 2023

دعاء بشهر رجب مستجاب

ويمكن لكم الان التعرف على ادعية أخرى في شهر رجب المبارك وهو :" اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ".

ثانيا: وفي الدعاء الثاني من شهر رجب مستجاب جاء : "اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك".

متى موعد ذكرى الإسراء والمعراج 2023- 1444

وعن الإجابة عن تساؤل الجمهور حول موعد ذكرى الإسراء والمعراج 2023 وهي على النحو التالي: إذ أعلن محمد حسين مفتي الديار الفلسطينية ، أن يوم غد الإثنين الموافق الـ23 من كانون الثاني هو غرة شهر رجب لعام 1444هـجري.

وبعد هذا الإعلان يتم البناء عليه على ذكرى الإسراء والمعراج تكون يوم السبت، السابع والعشرين من رجب الموافق 18 شباط 2023 ، وعن رسائل التهنئة بخصوص هذه الذكرى يترتب عليكم المتابعة.

رسائل تهنئة الإسراء والمعراج 2023

أولا: وفي الرسالة الأولى في تهنئة الإسراء والمعراج 2023 وهي التالي: ربّما لم تخترع اللغات أيّة عبارات أو كلمات قادرة على توصيف مَشاعرنا التي تفيض في تلك الّكرى، فنختصر الكلام بالحمد والشّكر لله على نعمة الإسلام الحق.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ،نُشهدك أننا نحبّك ونُحب من يحبّك، فأغمرنا بفضلك، واجعلنا من أصحاب نبيّك محمد في جنّات النّعيم.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة من رسائل تهنئة بالإسراء والمعراج ، بكامل المحبّة والإيمان نستقبل مع أمّتنا مناسبة الإسراء والمعراج التي تزيدنا ثباتًا على دين الحق، وتزيدنا قربًا بمن يحرص على نُصحنا بالثّبات، فكلّ عام وأنتم بخير.

رسائل تهنئة شهر رجب 2023 – 1444 جميلة وقوية

ويمكن لكم بعد هذه المقدمة من التعرف على رسائل تهنئة شهر رجب 2023 – 1444 جميلة وقوية وهي على النحو التالي :

أولا: وفي الرسالة الأولى من تهنئة بشهر رجب ، بكامل المحبّة والسعادة، نعبّر عن امتنان عن طيب الذّكريات التي تجمعنا، ونُبارك لنا ولكم استقبال شهر رجب المُبارك

ثانيا: وفي الرسالة الثانية من تهنئة بشهر رجب ، اللهم اجعلنا ممن ينالون الخير في رجب، وممن تنور قلوبهم بذكر الله، وممن تجمعنا بهم في ظل عرشك، فكل عام وأنتم بخير.

ونواصل معكم تقديم رسائل التهنئة ، وفي الرسالة الثالثة جاءت ، أهلاً بشهر الخير والبركات، شهر الغرس والطاعات، طابت أيامكم بكل ما هو خير، وكل عام وأنتم بخير.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة من تهنئة شهر رجب ، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يُبارك لنا في شهر رجب، ويبلغنا وإياكم شهر شعبان ورمضان وأنتم في صحة كاملة وعافية.

وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول ما هو فضل شهر رجب 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وكل عام وانتم بالف خير .