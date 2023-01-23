غزة: أطباء يشرعون في إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح

قال استشاري جراحة القلب في مستشفى الأوروبي، د ساهر ابو غالي، إن الطواقم الطبية بقسم جراحة القلب، شرعت في عمل سلسلة عمليات جراحية في مجال القلب المفتوح وذلك بالشراكة مع وفد طبي برئاسة استشاري جراحة القلب المفتوح القادم من ألمانيا د. أسعد هنية.

وأضاف أبو غالي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يمكث "هنية" في مستشفى غزة الأوروبي نحو أسبوعين يجري خلالهما بالشراكة مع الطاقم المحلي عشرات العمليات النوعية على صعيد تغيير الشرايين واستبدال وترميم صمامات القلب التي تعمل بشكل غير صحيح والعديد من العمليات الأخرى المعقدة والنوعية.

وذكر أن المرضى الذين سيتم إجراء العمليات لهم يعانون من مشكلات صحية تطلّبت تحويلهم لإجراء العمليات خارج قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تعذّر خروجهم لأسباب مختلفة تتعلق بحالتهم الصحية وصعوبة إجرائها، وأسباب لها علاقة بتنسيق سفرهم إلى مستشفيات الداخل أو إلى القدس المحتلة.

وأوضح استشاري قسم القلب، أنه ومنذ وصول البروفيسور د. أسعد هنية استشاري جراحة القلب المفتوح، تم جدولة الحالات التي تعذّر سفرها خارج غزة، وإتمام ومراجعة الفحوصات الطبية اللازمة كافّة، مشددًا على أهمية مثل هذه الوفود في تبادل وتعزيز الخبرات لدى الطواقم الطبية المحلية العاملة في قطاع غزة.

بدوره، أكد د. هنية أنّ نوعية العمليات تكمن بأنها من العمليات التي كانت تتطلب تحويلًا للخارج وهو ما ساهم في التخفيف عن المرضى وتحقيق نتائج مُطمئِنة لهم.

ولفت الطاقم المحلي شارم في إجراء العمليات ما يعزّز تبادل الخبرات وتطوير المهارات الجراحية والعناية بالمريض قبل وبعد إجراء العملية، معبّرًا عن شكره وتقديره الفريق المحلي على جهودهم في إنجاح الزيارة، ومتابعة المرضى ما بعد العمليات.