مسيرات حاشدة في اليمن للتنديد بحرق نسخة من القرآن الكريم

خرجت مسيرة جماهيرية ضخمة اليوم الاثنين 23/1/2023 في صنعاء وصعدة باليمن، بعد أن دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للخروج للتنديد بإحراق نسخة من القرآن على يد زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان.

المتظاهرون عبروا عن غضبهم جراء ما حصل من قبل السلطات السويدية التي سمحت بإحراق نسخة من القرآن الكريم، واستهجنوا صمت بعض الحكومات العربية والإسلامية جراء هذه الجريمة.

وردد المشاركون هتافات منها "إحراق المصحف عدوان"، "القرآن كتاب الله أحرقه أعداء الله "يا مسلمون اتحدوا.. ولا تخشوا كيد العدو".

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات بصنعاء وصعدة، قد دعت للخروج الشعبي اليوم الاثنين، للتنديد بإحراق نسخة من القرآن في السويد.

وأكدت اللجان أهمية المشاركة الواسعة للتعبير عن الغضب والرفض لإساءات أعداء الإسلام المتكررة للمقدسات، والتي تمثل حرباً على الإسلام واستفزازاً لمشاعر المسلمين.