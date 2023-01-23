انخفاض أسعار الذهب عالمياً ..فكيف جاء سعر الذهب في سوق الصاغة بغزة اليوم 23/1/2023

شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 23/1/2023 انخفاضاً بعد ارتفاع دام عدة ايام بسبب انخفاض أسعار الدولار الأمريكي في السوق المحلية ، حيث ثبت سعر البيع عند 39 ديناراً ، في حين جاء سعر شراء الذهب في سوق قطاع غزة اليوم انخفاضاً طفيفاً ليصل 38.75دينار.

وقالت مصادر مصرفية ان سعر بيع الذهب اليوم 40.50 وحتي44.20دينار ن في حين بلغ سعر الشراء 38.75دينار مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنة بأمس حيث بلغ سعر شراء الذهب: 38.90دينار ، في حين سجل سعر البيع 40.50 وحتي44.20دينار

انخفاض طفيف لسعر الذهب اليوم

وقالت المصادر المصرفية ان سعر البيع يختلف من منطقة لأخرى وفقا للمصنعية ومكان الانتاج .

وجاءت اسعار العملات في فلسطين اليوم الاثنين 23/1/2023 ، على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.39 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.78 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.70 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.17 شيكل

انخفاض الذهب عالمياً

وشهد سعر الذهب اليوم الاثنين انخفاضا ، في التعاملات الفورية 0.34% إلى 1920.48 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 10:02 صباحًا بتوقيت القاهرة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3%إلى 1934.70 دولار.