بالصور مصادر: خلاف بين أصحاب المحلات وبنك فلسطين سبب تأخير صرف المنحة القطرية

أعلنت مصادر خاصة لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية اليوم الاثنين 23/1/2023 ، أن الأزمة بين بنك فلسطين ومراكز التوزيع في طريقها للحل بعد الخلاف القائم منذ عدة أيام وخاصة بعد طلب الشركات ب2 شيقل مقابل كل 100 دولار وليس شيقل واحد كما اشترط بنك فلسطين.

وبينت المصادر الخاصة أن صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يناير سيكون رسمياً غدا الثلاثاء 23/1/2023 ، وخاصة أن سبب التأخير يعود نتيجة المحادثات التي تجري بين بنك فلسطين من جهة، والشركات التي تقوم على عملية صرف المنحة في قطاع غزة، لمحاولة حل أزمة العمولة المالية التي حاولت إدارة البنك فرضها على أصحاب تلك الشركات والتي تصل إلى 2 ش مقابل كل 100 دولار.

وكانت عدد من وسائل الإعلام ربطت بين سبب التأخير وبين تجديد المنحة، لتؤكد المصادر أن التجديد قد تم فعليا لمدة عام .

ويشار إلى أن اللجنة القطرية بالتنسيق مع الأمم المتحدة تصرف الـ100 دولار لـ95 ألفاً شهرياً منذ أكثر من 3 سنوات للعائلات المتعففة ونتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة .





