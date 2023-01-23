صدمه لمشجعيه: ظهور بأقل التوقعات لرونالدو للمرة الأولى مع نادي النصر

صدم أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، مشجعيه بعد ظهوره بأقل التوقعات والمستويات، في أول ظهور رسمي مع ناديه النصر، في المباراة التي جمعت العالمي بالاتفاق على ملعب “مرسول بارك”، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، حمل توقيع اللاعب البرازيلي تالسيكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للدوري السعودي للمحترفين.

وأفادت شبكة “أوبتا”،وفقاً لموقع “Goal” العالمي، أن المشاركة الأولى للدون مع ناديه الجديد، جاءت أقل من توقعات الجماهير والرأي العام المحلي والعربي، لإخفاقه في ممارسة هوايته المفضلة دائما، بالاحتفال بأهدافه في شباك الخصوم.

كما لم يساهد رونالدو أو يشارك في هدف المباراة الوحيد، الذي أعاد الفريق إلى صدارة الدوري مرة أخرى، بفارق نقطة ومباراة أقل من الغريم التقليدي الهلال.

وذكر التقرير، أن الهداف التاريخي لكرة القدم، بدأ المباراة في مركز المهاجم المتقدم، وهو ما أثر بشكل سلبي على مردوده، قبل أن يتحسن نوعا ما في الشوط الثاني، ببعض الحركة والنشاط على مشارف مربع العمليات، ما جعله أكثر حضورا وفاعلية في الثلث الأخير من الملعب، بيد أنه في الأخير، اكتفى بصناعة فرصتين فقط، بالإضافة إلى 4 محاولات خجولة على مرمى حامي عرين الضيوف باولو فيكتور.

وتعليقا على الظهور المتواضع لصاروخ ماديرا في أول مشاركة رسمية مع الفريق، راهن رئيس النادي مسلي آل معمر، على ما وصفه “تحسن مستوى كريستيانو”، وذلك بعد تأقلمه وانسجامه مع اللاعبين ومع الأجواء في المملكة العربية السعودية، متفقا مع أغلبية النقاد والمتابعين، بأن الفريق بوجه عام لم يكن في أفضل حالاته أمام الاتفاق، منتظرا ما هو أفضل سواء من رونالدو أو باقي اللاعبين في المباريات القادمة.