الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين 23/1/2023، موعد مسبق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي كان مقرر لها في يونيو المقبل.

وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقريب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تجري في الرابع عشر من أيار/مايو، اي قبل نحو شهر من تاريخها المحدد دستوريا.

وأوضح أردوغان، أنه سيعمل على تقريب موعد الانتخابات إلى تاريخ الرابع عشر من أيار/مايو، مؤكدا بذلك تقارير تحدثت عن هذا التاريخ، مؤكداً على أن الحديث لا يدور عن انتخابات مبكرة وإنما تعديلاً يأخذ في الاعتبار موعد امتحانات الجامعات.

وجاء تقديم موعد الانتخابات بعدما كان أردوغان وحليفه زعيم حزب "الحركة القومية"، أكدوا مراراً أنه لا تعديل على الموعد الدستوري وهو 18 حزيران/يونيو، في معرض رفضهم مطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكّرة.

وستمثل الانتخابات المرتقبة أكبر اختبار لأردوغان الممتد منذ عقدين حكمه للدولة العضو المهم في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأحد الاقتصادات الناشئة الرئيسية في العالم، حيث يتيح الدستور لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار بشأن تغيير موعد إجراء الانتخابات في حالات الضرورة.