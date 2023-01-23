استمرار البناء في جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 23/1/2023، بناء جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية طورة الواقعة في منطقة يعبد، جنوب غرب جنين، بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تواصل وضع قطع إسمنتية ضخمة بطول 9 أمتار إلى جانب الشيك المقام في الجهة الشرقية من القرية، في سعيها لتعزيز جدار الفصل العنصري.

كما منعت قوات الاحتلال المواطن جمال قبها من إدخال أدوات زراعية إلى أرضه بهدف تقليم أشجار الزيتون".

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ما تزال، لليوم الرابع على التوالي، تسيطر على منزل الشقيقين محمد ونسيم حسن زيد في قرية طورة الشرقية المجاورة، وتُقيّد حركة ساكنيه، بعد أن حولته إلى نقطة عسكرية.