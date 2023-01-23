بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة واشتباكات في جنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين 12/1/2023، حملة اعتقالات واسعة بعد اقتحام قرى ومدن الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من المناطق منها نابلس وجنين، وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود الطقطوق، في أعقاب اقتحام منزله في حي فطاير.

وفي جنين اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمواطنين، اعتقل على إثرها الأشقاء سامر، أحمد، محمود المهر خلال اقتحام منطقة الجابريات.

وفي طولكرم، اعتقل الشاب عبدالرحمن قرعاوي في أعقاب اقتحام منزله في مخيم نور شمس.

فيما اعتقل المحرر عدي نخلة في أعقاب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

بينما اعتقل 3 شبان من بيت لحم، منهم نضال حسنات في مخيم الدهيشة، والطفل سيف درويش، والشاب أكرم ملش من مخيم عايدة.

حملة إعتقالات في جميع أنحاء الضفة، عرف منها:

١. محمود الطقطوق- نابلس

٢. عبد الرحمن القرعاوي- مخيم نور شمس بطولكرم

٣. قتادة محمد عسس- مخيم نور شمس

٤. أحمد خليل أمارة- مخيم نور شمس

٥. الطفل سيف درويش- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٦. أكرم ملش- مخيم عايدة

٧. المحرر نضال الحسنات- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٨. سامر المهر- جنين

٩. أحمد المهر- جنين

١٠. محمود المهر- جنين

١١. المحرر عدي مصطفى نخلة- مخيم الجلزون شمال رام الله

1٢. ليث محمود أبو زنيد- دورا جنوب الخليل

١٣. عبد الله حسن صافي- دورا

١٤. مؤمن مصطفى أبو جحيشة- إذنا غرب الخليل