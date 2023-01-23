دعاء استقبال شهر رجب 1444-2023 مكتوب، اليوم حل علينا رسميا شهر رجب، وهو ما يعني أنه بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يأتي مباشرة بعد شهر شعبان، حيث ينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض هذه الأشهر من أجل العبادات الصالحة والأعمال الخيرة، والكثير في جعبتهم ليخرجوه لوجه الله سبحانه وتعالى، وأكثر ما يتم الحديث عنه عند استقبال شهر رجب، هو " target="_blank">دعاء استقبال شهر رجب مكتوب، حيث يكثف المسلمون أدعيتهم في هذا الشهر العظيم، لذا سنرفق لكم دعاء أول يوم من شهر رجب 1444-2023 مكتوب وقصير.

ماذا كان يقول الرسول عند دخول رجب؟

أدعية كثيرة كان يرددها الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وفي كل الأزمان والأماكن، لكنه وفق علماء المسلمين كان يخصص أدعية لاستقبال كل شهر، حيث كان يقول الرسول عند دخول رجب، كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا دخَل رجَبٌ، قال: اللَّهُمَّ بارِكْ لنا في رجَبٍ وشَعْبانَ، وبارِكْ لنا في رمضانَ، وكان يقولُ: ليلةُ الجُمُعةِ غَرَّاءُ، ويومُها أزهَرُ، لكن فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سينشر لكم أيضا، ادعية استقبال شهر رجب مكتوب 1444-2023.

#اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم مقتدى _مقتدى _مقتدى ياالله يامحمد يا علي يا مهدي انصرنا...دعاء الإمام زين العابدين بن علي (ع)في استقبال شهر رجب الاصب. pic.twitter.com/bn14IlteZp — يعمل مدير قسم. (@ZAlghrybawy) January 23, 2023

دعاء أول يوم من شهر رجب 1444

" target="_blank">دعاء أول يوم من شهر رجب 1444، قال المسلمون عن شهر رجب، شهر البذر، وعن شعبان شهر السقيا، وعن رمضان شهر الحصاد، وهو ما يدلل على عظمة هذه الأشهر التي تستهل بشهر رجب، حيث يدعي المسلمون في هذه الحالة، اللهم بلغنا رمضان ونحن في عفو وعافية، وهب لنا فيه حالا يرضيك عنا، كما يردد المسلمون عند استقبال شهر رجب، اللهم أكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق في هذا الشهر، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

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دعاء الرسول أول يوم من رجب مستجاب

دعاء الرسول أول يوم من رجب مستجاب، وكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة عند بلوغ شهر رجب حيث كان يقول، أما بعد، فإن شهر رجب من الأشهر الحرم التي قال الله عنها: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم)، وهي آية من سورة التوبة في القرآن الكريم، وهذا أكبر دليل على عظمة شهر رجب.





دعاء أول شهر رجب 2023

دعاء أول شهر رجب 2023، حيث كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يردد عند استقبال شهر رجب أدعية عدة، نرفق لكم منها هذا الدعاء، "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"، حيث على المسلمين جميعا أن يرددوا ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته حتى يستمى لهم دخول الجنة.