رابط فحص أسماء المنحة القطرية استلام 100 دولار عن شهر 1- 2023

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار الجديد عن شهر 1 يناير 2023 ، وبدأ الآن جميع المستفيدين من هذه المنحة التي تقدم لهم منذ عام 2018 في الترقب والانتظار على مدار الساعة سعيا منهم في معرفة موعد التوزيع ورابط الفحص الذي تعلن عنه وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة كما ومن خلاله يتعرفون على أسماؤهم في الدفعة الجديدة بمجرد ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري كامل التفاصيل التي نجيب فيها عن كافة استفساراتهم وهو التالي :

رابط فحص صرف المنحة القطرية عن شهر 1 يناير 2023

وحتى كتابة هذه السطور التي تم نشرها اليوم السبت الموافق 21 يناير 2023 لم يتم الإعلان عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1 يناير 2023 لكنه من المتوقع ان يكون خلال الأيام المقبلة القليلة .

وحسب مصادر خاصة ، قالت إن اللجنة القطرية برئاسة الدكتور محمد العمادي سترسل رسائل للمستفيدين عبر هواتفهم خلال 48 ساعة المقبلة من أجل تحديد موعد عملية استلام المئة دولار من محلات الصرف (التجارية ) الموزعة على محافظات القطاع الخمس والبالغ عددها ما يقارب 300 محال .

موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 1 - 2023

كما وأنه من المتوقع أن تكون عميلة الصرف في نهاية الأسبوع ، وينتظر الآن تقرير أو بيان من اللجنة القطرية لتحديد الموعد ، ونشير إلى أن عملية صرف المنحة بدأت في عام 2018 بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات القطاع .

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت الماضي أنّ نحو 8000 شخص من مستفيدي الشؤون الاجتماعية تلقُوا المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر ديسمبر 2022، منوهةً إلى أن تلك الأسماء ليست مدرجة حديثاً ضمن كشوفات المنحة القطرية، بل مدرجون ضمن 36 ألف اسم منذ نحو 4 سنوات، وتلقوا المنحة القطرية لـ 7 مرات متتالية عام 2019.

وأشارت خلال تصريحات خاصة إلى أن الـ 8000 سيستفيدون من المنحة القطرية لمرة واحدة، على أن تستفيد أسماء أخرى من مستفيدي الشؤون من الدفعات القادمة حال تجديد المنحة القطرية، حتى يستفيد الـ 36 ألف اسم من مستفيدي الشؤون الاجتماعية المدرجين على كشوفات المنحة منذ 4 سنوات، مستدركة: "التجديد لهذه الأسماء يكون بقرار من المانح، الآن الصرف لمرة واحدة فقط".

صرف المنحة القطرية عن شهر 1

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بأن المنحة القطرية 100 دولار ستعود لكل شخص كان اسمه مدرج ضمن كشوفات المنحة، ولم يعد يستفيد من تصريح العمل في الداخل المحتل.

وقالت: "لا يوجد إضافة أسماء جديدة على كشوفات المنحة القطرية، ولا معلومات عن لدينا عن تجديد المنحة القطرية لعام 2023، اللجنة القطرية هي الجهة المخولة في الحديث عن تجديد المنحة القطرية".

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها فريق الموقع على شرح تفاصيل رابط فحص صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديد عن شهر 1 يناير 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .