بكيرات: الاحتلال يحاول إبقاء القدس والأقصى تحت صفيح ساخن

دعا رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، مساء اليوم الأحد، إلى ضرورة مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى ومقاومة مخططات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.

وقال بكيرات في تصريحات له :"إن الاحتلال يحاول إبقاء المدينة المقدسة والمسجد الأقصى تحت صفيح ساخن، وأن حكومة الاحتلال المتطرفة تشجع المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى وتأدية الطقوس التلمودية في باحاته.

وأضاف :" الاحتلال يسعى لإنهاء كل شيء إسلامي وعربي في مدينة القدس المحتلة، مطالبًا الأمة الإسلامية بتفعيل دورها في حماية المسجد الأقصى".

وكان قد اقتحم أكثر من 140 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، فما دنس عدد منهم ساحة المصلى القبلي بحماية قوات الاحتلال.

وعقب اقتحامهم المسجد الأقصى، خرج المستوطنون عبر باب السلسلة، بينما فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وصدرت العديد من الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى وخاصة يوم غد الاثنين، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين.

جدير ذكره أنه أعلنت "منظمات الهيكل" عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري"، الذي يوافق غدا الاثنين الـ23 من يناير الجاري.

وفي الإطار، اقتحم مستوطنون من جمعية إلعاد الاستيطانية اليوم، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستبدلوا الأعمدة الحديدية على مدخل عين سلوان ببوابتين إلكترونيتين لاستخدامها كممر للسياح والمستوطنين من عين سلوان إلى الأنفاق.