الشيخ صبري: الاحتلال يحاول إثبات وجوده بالأقصى ويتمادى باعتداءاته

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، مساء اليوم الأحد، أن الاحتلال يحاول أن يثبت وجوده بالمسجد الأقصى سواءً خلال مناسبة أو غير مناسبة.

وقال الشيخ صبري في تصريحات صحفية: "الاحتلال يجسّ النبض باعتداءاته، ويتمادى طالما أن ردة الفعل غير قوية، محملاً الحكومة الصهيونية المسئولية الكاملة على تداعيات ما يجرى بالمسجد الأقصى.

وأضاف:" سكوت العرب والمسلمين على ما يجري في الأقصى غير جائز وغير مقبول، موضحاً أن التنديد والاستنكار لا يأتي بنتيجة، ولا بد من ضغط حقيقي على الاحتلال.

واقتحم أكثر من 140 مستوطناً، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، فما دنس عدد منهم ساحة المصلى القبلي بحماية قوات الاحتلال.

وعقب اقتحامهم المسجد الأقصى، خرج المستوطنون عبر باب السلسلة، بينما فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشار الى انه صدرت العديد من الدعوات المقدسية للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى وخاصة، يوم غد الاثنين، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين.

جدير ذكره أنه أعلنت "منظمات الهيكل" عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري"، الذي يوافق غدا الاثنين الـ23 من يناير الجاري.