 مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين

أطلق مقاومون النار، مساء اليوم الأحد، تجاه مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون استهدفوا مستوطنة "شاكيد" غرب جنين من خلال إطلاق صليات متتالية من الرصاص تجاهها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبشكل شبه يومي تتعرض المستوطنة المذكورة لعمليات إطلاق نار من قبل مقاومين؛ رداً على عمليات الاغتيال والاعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الشبان والمقاومين في مدينة ومخيم جنين.

وكان استشهد الخميس الماضي القائد في كتيبة جنين أدهم جبارين والمدرس جواد بواقتة في عملية اغتيال صهيونية جبانة وبدم بارد خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحيط مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة في حينها مع مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين.