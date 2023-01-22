الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في رأس العمود بسلوان

أجبرت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، المواطن المقدسي فادي ردايدة على هدم منزله ذاتيا في حي رأس العمود ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وبدوره قال المواطن ردايدة في تصريحات صحفية:" إنه قام ببناء منزله منذ حوالي أربع سنوات، بمساحة 150 متراً مربعاً، ومؤخراً بدأ بتجهيزه ليبدأ حياته الزوجية فيه، إلا أن قوات الاحتلال أجبرته على هدمه بحجة البناء دون ترخيص".

وأضاف ردايدة:" بسبب هدم المنزل اضطررت إلى تأجيل حفل زفافي الذي كان مقرراً في شهر أيار مايو المقبل".

ومنذ عدة أيام تقوم قوات الاحتلال بعمليات هدم ممنهجة في مدينة القدس المحتلة وخاصة في بلدة سلوان، بالتزامن مع وجود تهديدات بتهجير أهالي منطقة الخان الأحمر شرق القدس.