30+ أفضل دعاء أول شهر رجب 2023 – 1444 مستجاب

أفضل دعاء أول شهر رجب 2023 – 1444 مستجاب ، وبعد الإعلان أن يوم الاثنين هو اول أيام رجب المبارك ذهب ملايين الأشخاص من المسلمين في الدول العربية من أجل الوصول إلى دعاء أبو شهر رجب وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في أن يقوم بوضع هذه المقالة التي تضمن أيضا رسائل تهنئة ، ويبدأ بعض من المسلمين في صيامه كما ويحرصون على المزيد من الطاعات والعبادات منها التسبيح وقراءة القرءان الكريم وغيره ونطلب من حضراتكم بعد الآن في المواصلة بالمتابعة أي القراءة حتى الوصول إلى النهاية التي ستشاهدون فيه مقطعا من اليوتيوب يتحدث عن ذلك .

دعاء أول شهر رجب 2023 – 1444

وبعد أن قرأتم المقدمة يمكنكم الاطلاع الان على دعاء أول شهر رجب 2023 : يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب ".

ثانيا: وفي الدعاء الثاني الذي يمكن لكم ترتيله في شهر رجب وهو : "اللهم زدنا في شهر رجب نوراً في القلب وضياء ًفي الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين ".

أقرا ايضا: متى موعد شهر رجب 2023 -1444هـ بالدول العربية

دعاء بشهر رجب مستجاب

ويمكن لكم الان التعرف على ادعية أخرى في شهر رجب المبارك وهو :" اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ".

ثانيا: وفي الدعاء الثاني من شهر رجب مستجاب جاء : "اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك".

فضائل تهنئة شهر رجب

بطاقات تهنئة شهر رجب 2023

رسائل تهنئة شهر رجب 2023 – 1444 جميلة وقوية

ويمكن لكم بعد هذه المقدمة من التعرف على رسائل تهنئة شهر رجب 2023 – 1444 جميلة وقوية وهي على النحو التالي :

أولا: وفي الرسالة الأولى من تهنئة بشهر رجب ، بكامل المحبّة والسعادة، نعبّر عن امتنان عن طيب الذّكريات التي تجمعنا، ونُبارك لنا ولكم استقبال شهر رجب المُبارك

ثانيا: وفي الرسالة الثانية من تهنئة بشهر رجب ، اللهم اجعلنا ممن ينالون الخير في رجب، وممن تنور قلوبهم بذكر الله، وممن تجمعنا بهم في ظل عرشك، فكل عام وأنتم بخير.

ونواصل معكم تقديم رسائل التهنئة ، وفي الرسالة الثالثة جاءت ، أهلاً بشهر الخير والبركات، شهر الغرس والطاعات، طابت أيامكم بكل ما هو خير، وكل عام وأنتم بخير.

رابعا: وفي الرسالة الرابعة من تهنئة شهر رجب ، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يُبارك لنا في شهر رجب، ويبلغنا وإياكم شهر شعبان ورمضان وأنتم في صحة كاملة وعافية.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها بشكل مفصل عن أفضل دعاء أول شهر رجب 2023 – 1444 مستجاب نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .