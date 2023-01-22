مفتي القدس: غداً الإثنين هو غرة شهر رجــب

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأحد، أن يوم غد الإثنين الموافق الـ23 من كانون الثاني هو غرة شهر رجب لعام 1444هـجري.

وأوضح سماحة المفتي أنه بناء على ذلك فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم السبت، السابع والعشرين من رجب الموافق 18 شباط 2023.

ودعا الشيخ حسين بهذه المناسبة العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده.

وشدد على أنه هذه الاعتداءات تستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.