بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي يلا شوت، عند الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة والـ8.30بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو"، سيلتقي برشلونة خيتافي لحساب الجولة الـ18 من الدوري الاسباني الممتاز، وعين برشلونة على مواصلة صدارة الدوري خاصة بعد فوزره موخراً بلقب السوبر الاسباني على غريمه الابدي ريال مدريد بنتيجة 3/0 الأسبوع الماضي وكذلك فوزره على اتلتيكو سبته في كأس ملك اسبانيا قبل يومين.

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لهذا سنوضح لكم متابعين الكرام في هذه المقالة الذي وضعناها لكم للحديث عن مباراة برشلونة وخيتافي الدوري الاسباني الممتاز، وكذلك نشر رابط مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي الدوري الاسباني الان والتي ستعرض عبر قناة بي ان سبورت القطرية صاحبة الحقوق في عرض مباريات الدوري الاسباني للعام الحالي 2023.

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي

وستكون مباراة برشلونة وخيتافي معروضة عبر قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1 بتعليق الدولي الجزائري حفيظ دراجي، عند الساعة الـ7.30 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة الفلسطينية القدس الشريف، وكذلك بتوقيت مكة المكرمة الساعة 8.30م.

مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر بي ان سبورت

وسيدخل برشلونة أمام خيتافي بتشكيل يشهد غياب مهاجمه الدولي روبرت ليفاندوفسكي، وبحسب إعلان قائمة فريق برشلونة أمام خيتافي، أعلن تشافي مدرب برشلونة عن قائمة الفريق أمام خيتافي في الدوري، على النحو التالي :" :"تير شتيجن - بيليرين - أراوخو - بوسكيتس - ديمبلي - بيدري - أنسو فاتي - إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو – ألبا، كيسي - سيرجي روبيرتو - دي يونج - رافينيا - كوندي - إريك جارسيا - بالدي - جافي - بابلو توريه - تيناس - ألاركون.

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بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم

وبحسب وسائل الإعلام الاسبانية الكتالونية، فأن التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام خيتافي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندرياس كريستنسن – رونالد أراوخو – جول كوندي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

خط الهجوم: جافي – عثمان ديمبيلي – أنسو فاتي

بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي

وكون مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري ستكون معروضة عبر قناة بي ان سبورت القطرية beIN Sports HD 1 صاحبة الحقوق، ومنعاً لتجاوزات قوقل، لن نضع لكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي في هذه المقالة، ولكن يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي عبر موقع يلا شوت المتخصص في عرض كافة المباريات على مدار الوقت وبجودة عالية، وذلك من خلال البحث عبر ايقونة البحث في محرك قوقل بكتابة موقع يلا شوت والدخول إلى موقع يلا شوت ومشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي الان في الدوري الاسباني، نتمنى لكم متابعة ومشاهدة طيبة لمباراة برشلونة وخيتافي .

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