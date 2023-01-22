مسؤولون إيرانيون ينددون بإدراج "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب في أوروبا

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أن الحرس الثوري الإيراني يلعب دوراً مهماً في التعامل مع الإرهاب، و قد فشل العدو بفضل الله و بفضل صمود الشعب على من كل الضغوطات التي مارسها العدو ضده.

وأشار رئيسي خلال خطابه في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) صباح اليوم الأحد إلى محاولة البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية لإدراجه في قائمة الإرهاب، قائلاً: " لم يحاول أي جيش وقوات مسلحة في العالم مثل حرس الثورة للتعامل مع الإرهاب، الجميع يعترف بذلك ويعلم أن حرس الثورة الإسلامية يلعب الدور الأول في التعامل مع الإرهابيين، حيث قال المسؤولون السياسيون في المنطقة مرارا إنه لولا حرس الثورة والشهيد سليماني، لما كان الوضع في المنطقة بهذا الشكل الذي نراه اليوم".

وشدد على أن الجهود الغربية ضد حرس الثورة جهود يائسة ومحكومة عليها بالفشل تماما، مثلما فشلوا في حساباتهم خلال الاحداث الأخيرة".

و بدوره قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان عبر تغريدة نشرها في حسابه في "تويتر": "حضرت اليوم جلسة مغلقة لمجلس الشورى الإسلامي بحضور اللواء سلامي، وقد ثمن البرلمانيون جهود الحرس الثوري كمؤسسة رسمية في الحفاظ على الأمن القومي. ويعمل البرلمان على القيام بإجراء مضاد، لوضع مكونات جيوش الدول الأوروبية في قائمة الإرهاب.. البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه.. الرد سوف يكون مماثلا".