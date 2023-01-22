تشكيلة النصر ضد الاتفاق اليوم- بقيادة رونالدو، يلتقي النصر السعودي مساء اليوم الأحد، غريمه في الدوري السعودي لحساب الجولة 14من بطولة دوري روشان السعودي2023/2022م، وكافة انظار العالم ومحبي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو هذه المباراة التي ستكون المباراة الأولي لرونالدو مع النصر في دوري روشان السعودي

تشكيلة النصر ضد الاتفاق اليوم

ووفقاً لمدرب فريق النصر السعودي رودي جارسيا، فأن ظهور رونالدو الأول مع الفريق في الدوري السعودي سيكون أمام فريق الاتفاق، مبيناً أن تشكيلة النصر ضد الاتفاق اليوم جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي (صلاة).

دفاع الفريق: عبد الإله العمري ، الفارو ، علي العوجامي.

خط الوسط: سلطان الغانم ، دياز ، بيتي مارتينيز (عبد الله الخيبري) ، جلال الدين مشاريبوف.

وفي مركز الهجوم: تاليسكا ، كريستيانو رونالدو (سامي الناجي).





تشكيلة النصر ضد الاتفاق

وستقام مباراة النصر والاتفاق في دوري روشان السعودي عند الساعة 7:30 بتوقيت القدس الشريف والعاصمة المصرية القاهرة، فيما ستكون مباراة النصر والاتفاق بتوقيت مكة المكرمة عند الساعة 8.30م، ومن المتوقع أن تكون مباراة النصر والاتفاق معروضة عبر قناة (SSC) السعودية صاحبة الحقوق في عرض مباريات الدوري السعودي.

تشكيلة النصر المتوقعة أمام الاتفاق

وسيكون معلق مباراة النصر والاتفاق المعلق الرائع صاحب الصوت التعليقي المميز فهد العتيبي لحساب مباراة النصر والاتفاق التي ستقام في الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم 2022-2023، والتي ستشهد ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاول مرة في الدوري السعودي الممتاز، أمام الاتفاق مساء اليوم الأحد 22/1/2023م.

تشكيلة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023

وتعادل فريق النصر السعودي سلبيا مع نظيره الشاب في آخر مباراة له في منافسات دوري الروشن السعودي، ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي خلف الاتحاد بـ30 نقطة، وفي حال حقق النصر فوزه على الاتفاق يتصدر ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي يمتلك 31 نقطة.