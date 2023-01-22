تقرير: 600 ألف وفاة بالصين بفيروس كورونا منذ الغاء القيود

أعلنت السلطات الصحية في الصين امس السبت تسجيل 13ألف وفاة بفيروس كورونا، في المستشفيات بين 13 و19 كانون الثاني/يناير، فيما قال مسؤول صحي إن الغالبية العظمى من السكان أصيبوا بالوباء.

وأوضح المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان أنه خلال هذه الفترة، توفي 681 مريضا في المستشفى بعد تعرضهم لفشل تنفسي بسبب كوفيد و11977 بسبب أمراض أخرى مرتبطة بالفيروس.

و بحسب المركز، فإن هذه الأعداد لا تشمل من قضوا بكورونا في منازلهم.

و منذ منتصف الشهر الحالي يناير 2023، و بعد شهر من ألغاء القيود الصحية، أبلغت الصين عن تسجيلها حوالى 60 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد في المؤسسات الطبية في البلاد بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 و12 كانون الثاني/يناير 2023، وهي حصيلة يعتقد أنها لا تعكس العدد الفعلي الأعلى للوفيات.

من جانبها توقعت شركة "إيرفينيتي" البريطانية للتحليلات الطبية، أن يرتفع العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى نحو 36 ألفا خلال عطلة رأس السنة القمرية.

وقدرت الشركة أيضا أن أكثر من 600 ألف شخص قضوا بسبب المرض منذ ألغت الصين القيود في كانون الأول/ديسمبر.