أقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 22/1/2023 ، رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، من منصبه كوزير للصحة والداخلية، بعد عدة أيام من قرار ما تسمى بالمحكمة العليا من منصبه ، معتبراً ان القرار تجاوز حدود المعقولية.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد كتبت في مذكرة لنتنياهو، الأربعاء الماضي، أنه على نتنياهو تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير. وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكانه.

نتنياهو يُقيل الوزير أرييه درعي من منصبه بعد قرار المحكمة العليا

ويأتي قرار إلغاء تعيين درعي كوزير كونه "أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف".