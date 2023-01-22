التعليم تُقدّم 523 منحة دراسية جامعية لطلبة غزة في فلسطين وخارجها خلال عام2022

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أنها قدمت 523 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من قطاع غزة منها 380 منحة خارج فلسطين، و143 منحة داخل فلسطين.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها حول أبرز إنجازاتها في مجال التعليم العالي للعام 2022 أنها أجرت عمليات تسهيل مهمة سفر لـ500 طالب/ة، وعقدت 10 لقاءات إرشادية لتوجيه وإرشاد الطلبة المقبولين في المنح حول الدراسة في الجامعات الدولية.

وبينت الوزارة أنها أطلقت 5 جوائز في مجال البحث العلمي على مستوى الجامعات والكليات وذلك ضمن رؤية تشجيع البحث العلمي في فلسطين.

كما تم تنفيذ 3 مسابقات ثقافية منها جائزة الوزارة للتميز البحثي، و5 بطولات رياضية، ومعرضين تقنيين، وذلك ضمن رؤية تعزيز الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي.

وفي مجال التصديقات جرى تصديق 26636 شهادة جامعية في مركز خدمة الجمهور التابع للوزارة، كما تم عقد الامتحان التطبيقي الشامل في دورتيه والذي استهدف 3000 طالب/ة.

وفي مجال الترقيات والابتعاث والتراخيص فقد تمت ترقية 49 أكاديمي، وابتعاث 20 أكاديمي، وترخيص 8 مكاتب جامعية.

وفي إطار التدريب فقد جرى تدريب 106 مرشد/ة تربوي في تخصص التوجيه المهني للعمل عن بُعد، و200 خريج/ة جامعي في العمل عن بُعد واللغة الإنجليزية، و60 أكاديمي في التمكين الرقمي.

كما تم إعداد دليل التوجيه المهني وتنفيذ لقاءات توجيه مهني استهدفت 500 طالب /ة من المرحلة الثانوية، وذلك بهدف تمكين الطلبة من اختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم المهنية ومستقبلهم المهني في سوق العمل.

وفيما يتعلق بالإشراف على الجامعات فقد واصلت الوزارة المتابعة والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ضمن التجويد الأكاديمي، وتطوير القوانين والأنظمة حيث تم تطوير النظام الأساسي للجامعات الحكومية والنظام الأساسي للكليات الحكومية.