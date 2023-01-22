القيادي المدلل يطالب عبر "فلسطين اليوم" السويد بالاعتذار وسحب السفراء العرب والمسلمين

طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل، اليوم الأحد 22/1/2023، الحكومة السويدية بالاعتذار للعرب والمسلمين، بعد قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكانت السلطات السويدية قررت السماح لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم السبت.

وأكد القيادي المدلل في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إدانته ورفضه لقيام المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم، معتبراً أن دولة السويد التي لا تملك حضارة، أن تظهر نفسها بالإساءة للإسلام واستفزاز المسلمين.

وشدد القيادي المدلل على ضرورة، قيام السويد بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة في حق الإسلام والمسلمين، وايقاف كافة الاستفزازات بحق المسلمين، ومحاكمة المتطرفين الذين وصفهم بالشاذين، فكرياً، وأن يتم محاكمتهم بصورة عاجلة.

كما طالب، الدول العربية والإسلامية بمقاطعة السويد في حال لم يتم محاكمة المتطرفين، وسحب السفراء العرب والمسلمين من دولتهم، وطرد السفراء السويد من الأراضي العربية والإسلامية.

وشدد القيادي المدلل، على ضرورة احترام مشاعر العرب والمسلمين، وكافة الحريات، خاصةً العقائدية منها.

يشار إلى أن السياسي اليميني المتطرف بالودان يقوم بأعمال استفزازية عبر حرق نسخ من القرآن الكريم في مختلف مدن الدانمارك منذ عام 2017.