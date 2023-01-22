صراخ زوجة مصرية لزوجها يوقف طائرة متجهة للسعودية

أوقفت زوجة مصرية بصراخها، عمل طائرة متجهة من القاهرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، حيث اضطر قائدها لإنزال الراكبة.

وتشاجرت الراكبة المصرية خلال اتصال هاتفي مع زوجها بالسعودية حيث توعدها بالضرب.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أمنية، أن أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار، وبعد تهدئتها كشفت عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالسعودية بسبب خلافات عائلية.

وعندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها، وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة اضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها.

واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.