ارتفاع كبير للدولار الأمريكي في العراق اليوم الأحد 22/1/2023 فكيف جاء سعرها

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي في العراق اليوم الأحد 22/1/2023 ، ارتفاعاً جنونياً مقابل الدينار ، وخاصة بعد قرار الحكومة العراقية دعم الدينار العراقي مقابل الدولار ، حيث بلغ سعر الـ100 دولار 160 الف دينار عراقي ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة ،وتأثير الارتفاع على سعر البضائع في العراق .

سعر الدولار في العراق 22/1/2023

رغم نفي الحكومة العراقية ان سبب الارتفاع جاء بعد قرار دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي ، حيث ان الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال ان سبب الارتفاع لا علاقة له بالقرارات الحكومية لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي.

الدولار يرتفع العراق بشكل جنوني اليوم الأحد

تجاوز سعر الصرف خلال نهاية الأسبوع 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أميركي ، ووصل السعر في بعض الأسواق العراقية كما في إقليم كردستان العراق، إلى أكثر من 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

واعتبر البنك المركزي العراقي أنه ارتفاع مؤقت، فيما يحذر خبراء اقتصاديون من أن السعر لن يعود بسرعة لسابق عهده عند عتبة 147 ألف دينار المعتمدة على مدى العامين الماضيين، وأن تواصل ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل، سيقود وفقهم لرفع معدلات التضخم والغلاء أكثر.