أسعار الذهب في قطاع غزة اليوم الأحد 22/1/2023 وفقا لسوق الصاغة

توصل أسعار الذهب في قطاع غزة الارتفاع اليوم الأحد 22/1/2023 ، حيث ان سعر الشراء والبيع يشهد ثباتاً في الارتفاع.

وجاءت أسعار الذهب في القطاع على النحو التالي في قطاع غزة اليوم الأحد 23/1/2023

‏سعر شراء الذهب اليوم الأحد 22/1/2023 : 38.90دينار

‏سعر بيع الذهب اليوم الأحد 22/1/2023 : 40.50 وحتي44.20دينار

وقال أحد باعه الصاغة في القطاع ان اختلاف السعر يرجع إلى اختلاف صناعة كل قطعة وبلد المنتج.

وفيما يلي أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 22/1/2023

وحدة الذهب شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 210.81 شيكل $61.97

سعر الذهب عيار 22 193.25 شيكل $56.81

اسعار الذهب عيار 21 184.47 شيكل $54.23

اسعار الذهب عيار 18 158.11 شيكل $46.48

سعر الذهب عيار 14 122.98 شيكل $36.15

سعر الذهب عيار 12 105.41 شيكل $30.99

اسعار أوقية الذهب 6,556 شيكل $1,927

اسعار جنيه الذهب 1,476 شيكل $433.81

اسعار كيلو الذهب 210,813 شيكل $61,971

