أسعار الذهب في قطاع غزة اليوم الأحد 22/1/2023 وفقا لسوق الصاغة

توصل أسعار الذهب في قطاع غزة الارتفاع اليوم الأحد 22/1/2023 ، حيث ان سعر الشراء والبيع يشهد ثباتاً في الارتفاع.
وجاءت أسعار الذهب في القطاع على النحو التالي في قطاع غزة اليوم الأحد 23/1/2023
سعر شراء الذهب اليوم الأحد 22/1/2023 : 38.90دينار
سعر بيع الذهب اليوم الأحد 22/1/2023 : 40.50 وحتي44.20دينار
وقال أحد باعه الصاغة في القطاع ان اختلاف السعر يرجع إلى اختلاف صناعة كل قطعة وبلد المنتج.
وفيما يلي أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 22/1/2023
وحدة الذهب شيكل دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 210.81 شيكل $61.97
سعر الذهب عيار 22 193.25 شيكل $56.81
اسعار الذهب عيار 21 184.47 شيكل $54.23
اسعار الذهب عيار 18 158.11 شيكل $46.48
سعر الذهب عيار 14 122.98 شيكل $36.15
سعر الذهب عيار 12 105.41 شيكل $30.99
اسعار أوقية الذهب 6,556 شيكل $1,927
اسعار جنيه الذهب 1,476 شيكل $433.81
اسعار كيلو الذهب 210,813 شيكل $61,971