البرازيل: ولادة ثاني أكبر طفل بحجم "غير طبيعي"

يتراوح وزن الأطفال عند ولادتهم ما بين 2-4 كيلوجرام، وهو يعرف بمعدل طبيعي لولادة طفل سليم معافى، إلا أن سيدة برازيلية تجاوزت الأمر بكثير، فأنجبت طفلاً طوله قدمين، أي 59 سنتيمترًا، ووزنه أكثر من 7 كيلوجرامات.

السيدة البرازيلية كليديان سانتوس التي تبلغ من العمر (27 عاماً)، أنجبت طفلها بعملية قيصرية قبل الميعاد المقدر له، حيث ولدت طفلاً أسمته "أنجرسون" في يوم 18 يناير، بمستشفى بادري كولومبو في ولاية أمازوناس البرازيلية.

وخلال الفحوصات المتتالية للسيدة، قرر الأطباء أن الطفل لا يمكنه البقاء لفترة أطول من ذلك في بطن الأم، وتقرر ولادته قيصريًا.

ويعد «أنجرسون» هو أكبر طفل يولد بالولاية، ومن أكبر الأطفال بالعالم، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وهو في حالة مستقرة بحاضنة في المستشفى.

وسجل الطفل رقمًا قياسيًا جديدًا بالولاية البرازيلية، إذ كان آخر طفل يولد بحجم غير طبيعي في عام 2011، وبلغ وزنه 5.8 كيلو جرام، وطوله 54 سنتيمترًا.

وأكد الأطباء أن مرض السكري التي تعاني منه الأم سببًا رئيسيًا في حجم الطفل غير الطبيعي، وتبحث المستشفى عن ملابس وحفاضات تناسب حجم الرضيع، وبحسب «ديلي ميل»، حيث أن الملابس التي اشتراها له والده لم تناسبه إطلاقًا، وبدأ في رحلة البحث عن ملابس وحفاضات تناسب من تخطى أعمارهم العام.

جدير بالذكر، أن أكبر طفل ولد بحجم أكبر من حجمه الطبيعي في العالم كان عام 1955 بإيطاليا، والذي بلغ وزنه حينذاك 10 كيلوجرامات.