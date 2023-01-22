سياسة عنصرية متواصلة: نقل 70 أسيراً من سجن "رامون" إلى "جلبوع"

واصلت إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 22/1/2023، سياسة تنقل الأسرى بين السجون، وفقاً لأوامر ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 70 أسيراً من سجن "رامون" إلى سجن "جلبوع".

وتأتي عملية النقل هذه، بعد أقل من أسبوع من عمليات تنقل مماثلة بين السجون، نفذت إدارة السجون خلالها، عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى.

يُشار إلى أن ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير هدد بتشديد ظروف حبس الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء من يُعرف بـ"الدوبير" أي ممثل الأسرى، مع منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن "الكانتين".

وتمسّ تهديدات بن غفير بشكل مباشر نظام حياة وصل إليه الأسرى بالتضحيات والإضرابات الجماعية المتواصلة عن الطعام منذ سنوات طويلة.

ويقبع في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" مايقارب من 4700 أسير، في ظروف إنسانية وصحية صعبة.